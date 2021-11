Covid: gettata la maschera, Mario Monti: "Trovare modalità meno democratiche"

Mario Monti e gli strumenti per combattere il Covid: "Usare modalità meno democratiche"

Così ieri sera Mario Monti su La7: "Bisogna trovare delle modalità meno democratiche nella somministrazione dell'informazione, in una situazione di guerra si devono accettare delle limitazioni alle libertà". Sì, l'ha detto realmente.

Ormai non si finge nemmeno più. Il generale disprezzo del blocco oligarchico neoliberale per la sovranità popolare e per le libertà conquistate viene apertamente giustificato mediante l'emergenza permanente.

Ancora una volta, l'emergenza svolge la parte di metodo di governo per una riorganizzazione autoritaria del modo di governare le cose e le persone.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).