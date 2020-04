Fake news, si combattono con il dialogo non con le task force o i bavagli

La guerra contro le fake news è ufficialmente aperta. Anche la RAI l’ha annunziata, istituendo una specifica “task force”, come l’ha appellata con l’ormai usuale anglofonia cara ai mercati, il nuovo latinorum del globalismo capitalistico. Precisiamolo subito: la lotta appassionata per la verità e contro le menzogne è, in fondo, il compito primario della filosofia. Almeno fin dal suo cominciamento in senso proprio, con Socrate.

Con, tuttavia, una piccola ma non lieve differenza rispetto alla suddetta task force: se Socrate combatteva il falso e quelle opinioni non vere, che oggi andrebbero sotto il nome di fake news, ebbene lo faceva con il dialogo e con la dolce forza del logos. Non certo con tribunali, task force e bavagli tesi a silenziare l’interlocutore. Il vero problema della questione delle fake news, vorrei fosse chiaro, è di ordine squisitamente teoretico e, insieme, politico. Primo punto.

Dire che il re Luigi XVI NON fu ghigliottinato il 21 gennaio del 1793 è una menzogna o, se preferite, una fake news. Secondo punto. Dire che il re Luigi XVI fu giustiziato per i suoi crimini o che fu assassinato vigliaccamente – capite bene – rinvia a due diversi modi di interpretare la realtà: chi sostiene la prima posizione, può provare a confutare razionalmente chi sostiene la seconda. E viceversa. O può, in alternativa, imporre d’imperio la propria prospettiva, delegittimando a norma di legge l’altra, magari con l’accusa di fake news.

Ora, secondo voi, la battaglia contro le fake news si fermerà al primo punto o non si spingerà anche al secondo? Forse, se avete a cuore il dibattito razionale, spererete che si fermi al primo. Ma nulla, comunque, garantirà che non vada anche al secondo: una volta legittimato il reato d’opinione – e di questo si tratta –, non v’è più limite alcuno. La mia tesi è che usano il primo punto, ovvio e quasi logico, per poter passare al secondo. Ossia per potere punire a norma di legge tutte le interpretazioni che non siano organiche al blocco dominante, al potere vigente, alla classe egemonica e al suo ceto intellettuale di rappresentanza.

Che, per inciso, è quello che con apposite commissioni neoinquisitoriali deciderà quale tesi è vera e quale non lo è. La domanda, in fondo, è una sola: può una democrazia permettersi di ospitare al proprio interno anche l’errore e l’opinione falsa e perfino menzognera? Chi, come Socrate, odia il falso e la menzogna dovrà rispondere chiaramente: sì, una democrazia può. E non perché ami la menzogna, che anzi odia. Ma semplicemente perché mettere fuori legge la menzogna apre la strada a mettere poi fuori legge, come menzogna, tutto ciò che non sia allineato con l’ordine del potere.

L’esempio del re ghigliottinato mi pare evidente. Lo dico senza perifrasi: in democrazia dovrebbero avere diritto d’espressione anche le tesi false, come quelle di chi dicesse che il re Luigi XVI non fu mai giustiziato. Sarà facile confutarle con la docile forza della ragione. In questo modo, si eviterà che per legge, insieme con il diritto di dire il falso, venga eliminato anche il diritto di dire ciò che, non piacendo al potere, verrà egualmente dichiarato falso. È il solo modo per mantenere la circolazione delle idee nella sfera del dialogo e del procedere scientifico per tesi e confutazione. Evitando che si trasli nel ben più insidioso piano del vero e del falso sanciti dal potere, con annessa limitazione della libertà di ricerca e di opinione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).