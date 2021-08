Green Pass, rimuovere le libertà con la scusa di prevenire i contagi

"Vogliono la libertà di poter contagiare liberamente". Con questo argomento, vi toglieranno fino all'ultima libertà: basta associare l'idea di libertà a quella di contagio e il gioco è fatto. Per prevenire i contagi, si rimuovono le libertà. Peraltro, larga parte degli “arcobalenici Antifa” in blusa fucsia, sempre pronti a combattere come fascista il pensiero diverso dal loro, aderiscono con ebete euforia e con sciocca ottusità alla tessera verde e al nuovo regime tecno-sanitario: ciò è la prova definitiva del fatto che, se fossimo negli anni '30, li vedremmo cinti dalla stessa balorda letizia marciare in camicia nera.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).