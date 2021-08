Green pass sì e vaccini obbligatori no: vi spiego perché

Se non siete in lockdown cognitivo, vi sarete domandati perché, anziché introdurre l'obbligo del sempre laudando siero, facciano valere forme di aperto ricatto come quella della infame tessera verde. Basterebbe, in fondo, fare una legge ad hoc, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione, rendendo obbligatoria la somministrazione del siero sempre laudando in saecula saeculorum.

E invece no, non introducono l'obbligo del siero benedetto. È, a mio modesto giudizio, chiaro come il sole il perché: con la tessera verde, è vostra e soltanto vostra la responsabilità quando vi fate benedire con un sacro siero per la cui conferma di sicurezza ed efficacia, leggiamo sul bugiardino, bisognerà attendere il 2023.

Se ci fosse l'obbligo per legge, continuerebbero senz'altro a essere dispensati da ogni responsabilità chi ve lo somministra e chi lo produce, ma non chi lo rende obbligatorio. Chiaro il concetto?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).