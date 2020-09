Regime terapeutico pure a scuola, puniti i bambini senza mascherina

Ormai hanno deciso. Hanno scelto di distruggere la scuola e, con essa, la formazione dei nostri figli. Hanno malignamente scelto di punire a scuola i bambini che non metteranno la mascherina. Il rotocalco turbomondialista La Repubblica afferma che verranno sospesi e puniti con il 5 in condotta i ragazzi che a scuola non indosseranno ininterrottamente la mascherina, simbolo della nuova religione terapeutica del mondo senza Dio. Occorre che i genitori si oppongano. Che dissentano. Che difendano fino alla fine i loro figli. Occorre dire di no alla società basata sul distanziamento sociale. Essa è indegna del genere umano. Essa mortifica e perverte la natura umana.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).