Non dovete dimenticarlo. Nemmeno per un istante. Gli stessi che a febbraio vi dicevano di abbracciare un cinese sono quelli che ora vi dicono di non abbracciare il nonno per Natale. La società aperta si è rovesciata in società del lockdown e del divieto di assembramento. Con tutte le misure demenziali che caratterizzeranno il Natale del 2020. Siamo ormai ampiamente al di là del bene e del male. La situazione è letteralmente tragica ma non seria...

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).