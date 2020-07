Negazionismo? No, il virus è reale ma si usa per una politica autoritaria

Lasciamo per un attimo da parte il dibattito sul virus. Soffermiamoci su una parola criminale che viene impiegata, come se fosse normale: "negazionista". A parte la gran massa dei cretini che la usano in maniera irriflessa e automatica (e che come sempre sono solo gli utili idioti), coloro i quali la usano sapendone il reale significato sono inqualificabili. Equiparano chi ha dei dubbi sulla gestione emergenziale a chi nega l'esistenza delle camere a gas.

Ciò è frutto di ignoranza e, ancor più, di malafede. Tanto più che questi sacerdoti del politicamente corretto usano e infangano la memoria della shoa con il loro uso criminale delle parole. Il virus esiste ed è, al contempo, usato come base di una nuova razionalità politica autoritaria, che trasforma lo stato d'emergenza in nuova normalità. Vi è chiaro? Finitela di essere prigionieri del lager mentale e di ripetere "negazionisti!" come manichini caricati in automatico.

Usate la vostra testa, provate a pensare. Stanno provando a compiere il sommo crimine: usare ancora una volta la shoa come arma ideologica per legittimare il potere, uccidendo ancora una volta le vittime dell'orrore nazista. Rispettare le vittime della shoa vuol dire anche non usarne la memoria per fini idoelogici legati alla pura gestione del potere.

Hanno già istituito la giornata della memoria per il Covid, non per caso. Criticare l'emergenza e la connessa sottrazione di democrazia equivale così a diventare negazionisti. In tal guisa, mediante questa scandalosa e barbara analogia, diventa impossibile criticare il nuovo regime terapeutico. Nel cui nome ci stanno provando di diritti e libertà a cui mai avremmo pensato di dover dire addio.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).