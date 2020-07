Un politico che, come Salvini, si dichiara erede di Berlinguer e poi cita sempre la Thatcher come proprio riferimento ha un grandissimo senso dell'umorismo. Nella migliore delle ipotesi. E comunque, a dirla tutta, l'ultraliberista (e ora anche pro-euro e pro-Draghi) Salvini è meno distante da Berlinguer di quanto non lo sia il Pd, che è per eccellenza il partito della classe dominante e della lotta contro il mondo del lavoro.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).