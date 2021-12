Scala, contagi tra vaccinati: ma i colpevoli sono i non benedetti dal siero

Prima della Scala di Milano, ci risiamo: i benedetti dal santissimo siero si contagiano per colpa dei non benedetti

Alla prima della Scala di Milano si è quindi registrato, da quel che ci dicono, un importante focolaio legato al Coronavirus. Il focolaio ha coinvolto persone che non solo appartenevano ai ceti abbienti della globalizzazione (questa volta il virus non ha davvero guardato in faccia a nessuno), ma che oltretutto erano munite della super infame tessera verde e dunque erano state benedette con il siero sempre laudando in saecula saeculorum.

Con un titolo grottesco, il rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e grancassa del Levietano tecnosanitario, non ha dubbi nell'individuare i colpevoli del focolaio: i ballerini sul palco, rei di non essere benedetti e quindi per definizione colpevoli di tutto sempre e comunque.

Ci risiamo: i benedetti dal santissimo siero si contagiano per colpa dei non benedetti, vale a dire per colpa degli eretici della religione terapeutica; che è come dire, anche questa volta, che chi si è bagnato la testa pur avendo l'ombrello deve prendersela con chi sciaguratamente non aveva l'ombrello. Insomma, il trionfo del non sequitur.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).