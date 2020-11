'Tutti sulla stessa barca'? A farne le spese sono i ceti medi e i lavoratori

Profondamente falso e, marxianamente, gravido di ideologia è il discorso politicamente corretto, ribadito a reti unificate dai bardi del mainstream, secondo cui, con la crisi epidemiologica, saremmo “tutti sulla stessa barca”: Coronavirus, Gualtieri: “Siamo tutti fratelli e sulla stessa barca” (“Adnkronos”, 20.9.2020); Meeting di Rimini, il Papa: “Con la pandemia tutti sulla stessa barca, fragili e disorientati” (“La Stampa”, 17.8.2020). Non siamo tutti sulla stessa barca e, a dire il vero, nemmeno siamo tutti nella stessa burrasca. V’è chi, come i ceti medi e le classi lavoratrici, è travolto, sulla sua bagnarola, dal pelago procelloso dell’emergenza medico-politica. E, insieme, v’è chi, come i colossi e-commerce e gli incappucciati della finanza, veleggia sereno e col vento favorevole, nel quieto mare senza increspature del successo reso possibile dalle altrui sventure.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).