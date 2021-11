Variante Delta tra vaccinati, l'inutilità medico-scientifica del Green Pass

“I vaccinati trasmettono la variante Delta come i non vaccinati”. Così apprendiamo da un recente articolo apparso sulla prestigiosa rivista "The Lancet". Se così stanno le cose, e sottolineo se, allora l'infame tessera verde appare una volta di più sciolta da ogni legame con presunte ragioni medico-scientifiche. Come volevasi dimostrare. L'infame tessera verde è strumento di controllo biopolitico e di discriminazione a norma di legge.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).