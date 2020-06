L'Ue evita il fallimento dell'Italia? Si stava meglio con la 'liretta'

Peccato che l'europeista Giannini (in realtà sarebbe più consono definire Giannini & C., semplicemente comunisti, seppur abbiano declinato l'appellativo in decine modi diversi, PDS, DS, Ulivo, Unione, Democratici , PD,ecc.) si dimentichi o faccia finta di dimenticarsi che durante il periodo dell'Italietta e della Liretta i mutui venivano concessi con molta più facilità di oggi, dagli istituti bancari visto la certezza lavorativa; i cittadini italiani acquistavano la loro abitazione con molta più facilità, tanto che sono proprietari per l'80 % della casa in cui risiedono; il tasso di disoccupazione era notevolmente inferiore rispetto all'attuale; la precarietà lavorativa era ai minimi termini; le famiglie riuscivano a creare un certo risparmio per il futuro; la competenza e la preparazione professionale e culturale erano valorizzate; il pil toccava percentuali mai più raggiunte dopo il 1990; il nostro Paese arrivò ad occupare la sesta posizione come potenza economica del mondo.