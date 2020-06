Coronavirus, riapertura scuole il 23 settembre? Lockdown vacanziero

Dunque, durante il lockdown sanitario si sono udite le lamentale (legittime) dei genitori per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Genitori, insegnanti, hanno più volte rimarcato vari e gravi problemi come la collocazione dei bambini negli orari di lavoro, la totale mancanza di socializzazione e di crescita psicologica, la rabberciata formazione didattica a distanza.

Una serie di lacune venute a generarsi con la mancata frequenza scolastica. Un lungo periodo sottratto agli alunni e difficilmente recuperabile.

In un Paese civile tale lacuna si sarebbe recuperata , almeno in parte con una immediata calendarizzazione del nuovo anno scolastico facendolo iniziare appena trascorso Ferragosto.

Ed invece, cosa accade ?

Da fonti Governative, la scuola riprenderà non prima del 23 settembre, andando così a totalizzare la sosta "forzata" ad oltre 6 mesi.

Motivo ufficiale ?

Le elezioni amministrative che si dovrebbero svolgere il 20 settembre.

Questa è la velina governativa; la realtà è un'altra.

Non si vuole "rovinare " le sacre vacanze agostane, recuperare o cercare di recuperare gli introiti del settore turismo allungando il "lockdown" annuale (ogni anno da decenni) estivo/turistico/vacanziero, allorché la chiusura del Paese Italia è sempiterno.

Un vero è proprio dogma intangibile.

Credo sia logico e imminente la levata di scudi e le rimostranze di genitori e insegnanti che manifesteranno la volontà di non rispettare tale scadenza e di chiedere la riapertura degli istituti scolastici (ovviamente nella più totale sicurezza sanitaria) e l'inizio delle lezioni, lunedì 24 agosto p.v. ,così da poter usufruire di un mese di didattica prima del fine settimana dedicato alla tornata elettorale.

Credo che tale manifestazione sarà maggioritaria e senza alcuna remora.

Sarà così, oppure no ?

Oppure le lagnanze dei mesi di lockdown sanitario erano pretestuose ?