Vaccini, il ritardo nelle somministrazioni è cronico: serve un cambio di rotta

In questa tremenda pandemia sono, giustamente, vietati assembramenti di ogni genere e tipo. Una serie di normative regolano l'accesso e il movimento dei cittadini nei luoghi aperti al pubblico. Da alcune settimane è iniziata la campagna vaccinazione anti-covid. Per enormi e numerosi problemi, stenta a decollare.

Lo Stato e le Regioni hanno allestito molti centri vaccinali in gradi strutture (fiere, palazzetti, multisala, ecc.) dove, molto spesso si accalcano centinaia di persone (magari anziani over 80) in pochi metri quadri. Una situazione esplosiva e potenzialmente pericolosa, dove potrebbero generarsi focolai. Il buon senso, tanto evocato in questi mesi, sembrerebbe essere svanito, dissolto.

E' da oltre un anno impedito al pubblico di assiepare stadi, palazzetti, teatri, ma in molti di questi impianti sono stati trasformati in centri vaccinali con centinaia di persone accalcate dove è alquanto difficoltoso riuscire a mantenere la distanza di sicurezza. Assembramenti simil bestiame in attesa della macellazione.

Urge riorganizzare la somministrazione in maniera diffusa, in piccole strutture, con l'ausilio di medici di base, farmacisti, odontoiatri, specializzandi, e coinvolgendo anche poliambulatorii e cliniche convenzionate per meglio distribuire i cittadini e rendere minime le attese. Ottimi anche i drive through, dove le inoculazioni vengono effettuate all'interno dell'abitacolo delle auto dei pazienti, dove il rischio contagio è irrisorio.

Di luoghi adatti, per tale servizio, ve ne sono numerosi in tutta Italia, basti pensare ai parcheggi degli impianti sportivi, dei teatri, dei cinema multisala, dei centri fieristici. Il ritardo della campagna vaccinale è ormai cronica, è quindi necessario un cambio di rotta non solo nell' approvvigionamento, ma soprattutto della logistica e della adozione delle più efficaci norme di sicurezza.

Tempistiche, capacità, strutture, personale sono disponibili; si rendano operativi, per salvaguardare la salute della popolazione e sconfiggere la pandemia.