Vaccini, viaggi, Recovery… il disordine europeo ci porterà verso la guerra

La domanda che ci poniamo da mesi, è quando finirà la pandemia. La cronaca di questi giorni ci informa delle code interminabili presso gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio di centinaia di passeggeri pronti ad imbarcarsi verso le Canarie o le Baleari per trascorrere il "ponte Pasquale".

Un comportamento irresponsabile, emblema della totale assenza di senso civico e di responsabilità. Un lassismo che ha consentito al patogeno di circolare in questo ultimo anno. Un pericolo che sarà presente anche in futuro, nonostante i vaccini, per la possibilità di varianti provenienti da Paesi esteri.

Un comportamento tollerato e consentito dalla UE, paladina globalista che si è resa protagonista di una totale incapacità nel combattere e limitare l'epidemia. Ora attendiamo "Recovery fund", che tutto sistema, che tutto risolve, come ci ripete la dottrina europeista.

Recovery fund che pare essere la parodia dell'opera teatrale di Beckett, "Aspettando Godot". Ho il timore che tali madornali errori ci condurranno verso un conflitto mondiale.