Ascolti tv, Agorà vola spin off serale? Mauro Corona verso il rientro a Rai3

Ascolti tv, Agorà vola spin off serale?

Ancora una volta sfiorata la soglia del 10 per cento. La squadra di Agorà capitanata da Luisella Costamagna chiude l’anno con ottime medie. E qualcuno comincia a pensare a uno ‘spin off’ serale dello storico contenitore mattutino.

Ascolti tv, slitta la prima serata informativa di Rai Due

Slitta la prima serata informativa di Rai Due. Prevista a gennaio nella prima serata di giovedi, la messa in onda del nuovo format potrebbe tardare ulteriormente di un mese. Continua intanto il totonomine dei possibili conduttori. C’è chi fa il nome di Milo Infante che con il suo ‘Ore 14’ ha superato la soglia del 3% nonostante i cambi di orari della sua striscia informativa, collocata in una fascia difficilissima ; una altra possibilità potrebbe essere il conduttore e inviato del tg 2 Piergiorgio Giacovazzo o in alternativa Fabio Chiucchioni inviato di razza e storica ‘icona gay’ della Rai ( tra i piu votati anche Maurizio Mannoni e Leonardo Sgura) . Ma nel caso si dovesse optare per un giornalista del Tg 2 sarebbe imprescindibile il nulla osta del direttore Gennaro Sangiuliano.

Ascolti tv, Mauro Corona potrebbe rientrare a febbraio su Rai3

Si avvicina la pace a Rai Tre? Qualcuno scommette di un ritorno di Mauro Corona a gennaio a Carta Bianca. Nessuna conferma ufficiale ma le vacanze e le festività cristiane potrebbero portare consiglio. Intanto il programma di Bianca Berlinguer nell’ultima puntata ha incassato un ottimo 5% di share anche senza Corona.