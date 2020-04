Ascolti Tv, ecco la task force anti-bufale di Di Bella

Una task force esclusivamente circoscritta al controllo delle notizie a carattere scientifico. Nessun ridimensionamento dei direttori, nessun bavaglio. Antonio di Bella ha messo in piedi una sorta di comitato scientifico che siamo in grado di anticipare. Lo stesso di Bella in una lettera al presidente della commissione di Vigilanza. il forzista Alberto Baracchini. ha delineato la missione di mero controllo sulle notizie scientifiche. E non poteva essere diversamente, visto il pedigree dell’ex direttore del Tg Tre, sempre stato di sinistra ma mai estremista e che ha all’attivo ottimi rapporti con tutti i mammasantissima del servizio pubblico da Bianca Berlinguer a Sigfrido Ranucci . Ma ecco i nomi del comitato





Prof. Walter Ricciardi, membro del Board OMS, Presidente Associazione Internazionale delle Sanità Pubbliche, Consigliere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale su Covid19;Prof.Gennaro Ciliberto, presidente della Federazione Italiana Scienze della Vita, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma;Prof. Pier Luigi Lopalco, direttore Dipartimento di Igiene Universitá di Pisa, collaboratore Ecdc europeo, capo scientifico task force Regione Puglia Covid 19;Prof. Enrico Bucci, docente di biologia dei sistemi complessi alla Sbarro Temple University Philadelphia USA;Prof. Giuseppe Novelli genetista ed ex Rettore Università di Tor Vergata Roma;Prof. Ruggero De Maria, Presidente di Alleanza contro il Cancro, network degli Istituti Nazionali dei Tumori, docente di Patologia Generale Università Cattolica.





Intanto si continua a ipotizzare l’assetto di Rai Uno per la prossima stagione. Assodato che arriverà Serena Bortone, ci sono due scuole di pensiero. Uno che vede protagonista l’attuale conduttrice di Agorà su Rai Tre di un nuovo programma di morning news collocato alla mattina. L’altra che la vede approdare alla ‘Vita in Diretta’ in una versione più hard news concepita per contrastare uno schiacciasassi come Barbara D’Urso. Programma per la cui conduzione circola anche il nome di Eleonora Daniele, forte di ascolti notevoli con il suo ‘Storie Vere’ e che potrebbe ottenere una promozione al pomeriggio. Naturalmente voce in capitolo lo avrà Lucio Presta, agente di molte star Rai, tra i più ascoltati e stimati dall’AD Fabrizio Salini.





Per la Scuola di giornalismo RAI di Perugia c’è chi vedrebbe bene la supervisione di Michele Santoro, soprattutto nel Pd e in Leo. Una idea brillante viste le schiere di giornalisti lanciate dal conduttore di Salerno.

A Mediaset avanza il viterbese Alessandro Usai ‘alter ego’ di Barbara Palombelli . Usai è un ottimo cronista politico senza disdegnare l’economia , vanta ottimi rapporti con tutto l’arco costituzionale, e ora forte di due prodotti che marciano e mietono ascolti come ‘Stasera Italia’ e ‘Stasera Italia Week End’. Promozione in vista?