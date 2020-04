Ascolti tv, Il sogno di Stefano Coletta? Serena Bortone e Salvo Sottile a Rai1

Ormai lo si dice apertamente nei corridoi di Rai Uno. Il sogno di Stefano Coletta è quello di sottrarre a Silvia Calandrelli, combattiva direttrice di Rai Tre, Serena Bortone e Salvo Sottile. La prima alla guida di Agorà, la ‘Porta a Porta’ delle morning news, che macina ascolti e consenso; il secondo che è alla guida di un format di ferro come ‘Mi Manda Rai Tre’ altro caposaldo della mattina di Rai Tre. Ovviamente con la benedizione del’agente-boss Peppe Caschetto.

Guadagna un punto di share il Tg 4 di Andrea Pucci rispetto al mese di marzo 2019 -secondo il centro media Omnicom Media Grouop - plenipotenziario di News Mediaset. Che ha completamente rivisto l’ex tg di Emilio Fede (autore di un libro di memorie in uscita dal titolo ‘Che figura di m…..’). E lo fa senza concedere nulla al gossip ma puntando su ospiti pesanti come il capo dell’antimafia Federico Cafiero De Raho o virologi di fama internazionale o big della politica.

A Di Bella spetta l’arduo compito di monitorare le cosiddette ‘fake news’ nei tg e nei talk Rai. Molti dicono che il primo tg ad essere ‘controllato’ sarà il Tg Uno a guida Carboni. vero che gli speciali non hanno sempre brillato, e forse Francesco Giorgino non ha esattamente i ritmi della prima serata; ma va detto invece che le edizioni di peak time senza le paturnie ‘casaleggianti’ sull’innovazione, tema a cui erano dedicati diversi servizi spesso noiosi , ora che è puntato più sulla cronaca, è tornato a mietere ascolti.

Buoni risultati anche per Maurizio Mannoni. Il suo ‘Linea Notte’ tocca anche il 7 di share in una fascia non semplicissima per la gioia della direttora Giuseppina Paterniti.