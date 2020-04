Ascolti tv, Rai 3 ‘sospende’ gli speciali di Sottile. Sciarelli anti-Gruber?

Ormai la questione è aperta in Rai. Non si puo’ consentire alla Gruber di spadroneggiare nel preserale senza una concorrenza del servizio pubblico. Tanto più che Rete 4 ha contro programmato Barbara Palombelli che in poco tempo è riuscita a mettere in piedi un format che spesso supera il 5% di share e che ha retto perfettamente in prima serat, superando le aspettative della stessa Publitalia. Ora si sta valutando il contenitore predestinato a ospitare la risposta ‘di sinistra’ . Ovviamente, si parla di Rai Tre e una dei nomi al vaglio è quello di Federica Sciarelli. Ma spostare da quella fascia ‘Un posto al Sole’ non sarà semplice. Senza contare che Tg 2 Post di Gennaro Sangiuliano, in onda a quell’ora anche se solo per 20 minuti. ha dato prova di solidità proprio con l’esplosione della crisi sanitaria, tacitando molte critiche passate, e ottenendo ottimi ascolti.

Vittime del Corona virus sembrano essere i sei serali estivi previsti a conduzione Salvo Sottile, sempre su Rai Tre. Ma trattasi solo di un rinvio dovuto allo sconvolgimento dei palinsesti Rai.

Tante critiche e tanto onore. Ieri Barbara D’Urso hcon Pomeriggio Cinque ha tenuto testa pur senza grandi traini ad Alberto Matano su RAI Uno con la sua ‘Vita in diretta’. Insomma, il pubblico di Barbarella non sembra affatto averle voltato le spalle.

E’ stato uno dei programmi più apprezzati della storia di Rai Tre. Quell’Harem condotto magistralmente da Catherine Spaak, ingiustamente ‘pensionato’ da Paolo Ruffini nel 2002 che aveva in antipatia la conduttrice belga, e non si è mai capito perché . Ora sembra che in Rai circoli uno studio sul fatto che la stragrande maggioranza delle donne gradirebbe un ritorno rivisitato del format. Ovviamente per la stagione 2021. E qualcuno pensa a Elisa Isoardi o, in alternativa, Manuela Moreno per la conduzione.