Ascolti tv, Rai: stop del Pd a rinnovo Salini, Orfeo verso Rai Uno

No del Pd alla riconferma di Fabrizio Salini o a una proroga del suo incarico di AD Rai. Lo confermano ambienti vicini al segretario Zingaretti. Si apre quindi la maxi trattativa tra i partiti. I Piddini puntano ad Antonio Di Bella alla presidenza che si destreggia molto bene nel nuovo programma di Lucia Annunziata alla domenica pomeriggio dedicato alla politica estera; lasciando agli M5S la nomina del nuovo AD. Mario Orfeo grazie agli ottimi ascolti al Tg Tre, potrebbe approdare a Rai Uno. Stefano Coletta invece traslocherebbe verso la Fiction.

Franco di Mare sta per dare il via a ‘Titolo Quinto’, programma in prima serata sul grande tema delle disuguaglianze nord sud . Lo condurranno la ottima Francesca Romana Elisei volto del Tg 2 (sosia di Nicole Kidman secondo un recente sondaggio web ) e Roberto Vicaretti. Pare che Gennaro Sangiuliano non l’abbia presa bene,

Ottima resa per il compagno di Giorgia Meloni Andrea Giambruno in forza a Studio Aperto. Voluto dal direttore Andrea Pucci, è già un punto di riferimento del folto pubblico femminile del Tg di Italia uno che a quell’ora proibitiva tocca anche l’8% di share.

Cresce Serena Bortone che nel pomeriggio di Rai Uno con la sua nuova striscia ha toccato anche il 12%. Come sempre per i programmi nuovi è necessario un fisiologico rodaggio.