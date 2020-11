Ascolti tv, Salini prorogato a tutto il 2020. Merlino approda alla domenica

Contrordine. Fabrizio Salini verrà prorogato forse a tutto il 2020. Nell’ambito della maxi trattativa Grillini-Pd la testa dell’AD Rai è stata ‘salvata”. Complice forse anche pandemia e la situazione catastrofica dei conti Rai , cui bisogna porre rimedio con rapidità. Nonostante gli attacchi dell’attivissimo Michele Anzaldi di IV, la notizia è data per certa.

Molto bene il contenitore di Mirta Merlino nella settimana delle elezioni Usa che è riuscita a toccare quasi il 7 % di share. E ora fonti di La7 non smentiscono che una versione domenicale del programma approderà alla domenica a brevissimo…

Chi sostituirà Mara Venier che ha annunciato di voler lasciare Domenica In? Molti i nomi che circolano da Monica Giandotti (magari in tandem con un volto maschile più pop ) al timone di ‘Uno Mattina’ con Marco Frittella che nella settimana delle elezioni Usa ha fatto buoni ascolti ; ad Alberto Matano che va bene con la ‘Vita in diretta’ . Stefano Colettapensa a ripristinare uno spazio informativo e quindi potrebbe essere incorsa anche Eleonora Daniele che macina ascolti con il suo ‘Storie Italiane’. I giochi sono aperti.

Andrea Vianello ,direttore di Rai News ma anche scrittore di successo, festeggia il 10% di share ottenuto sabato notte in simulcast.

Ottimo ascolto per Maria Cuffaro, che con lo Speciale Tg 3 di ieri sera ‘agguanta’ il 5% di share.