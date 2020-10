Ascolti tv, Sanremo 2021 in bilico: no dei virologi. Allarme Rai

A meno che il Festival non vogliono fare in una Sanremo blindata senza pubblico, totalmente privo del corollario di teenagers urlanti; in una città presidiata dalle forze dell’ordine proiettando internazionalmente una immagine dell’Italia molto vicina a quella del Cile e con il teatro Ariston desolatamente vuoto, il festival di Sanremo l’anno prossimo non si farà, quantomeno non a febbraio. Creerebbe troppo caos e non ci sono ragionevoli motivi per i quali la situazione epidemiologica dovrebbe cambiare. Soprattutto non c’è un buon motivo, qualora l’epidemia fosse superata ma è del tutto improbabile, di rischiare un neo contagio di massa in una regione come la Liguria già molto esposta. E’ quanto si mormora negli ambienti del comitato tecnico scientifico che affianca Conte sulla gestione dell’impatto sociale del Coronavirus. E di questo sono perfettamente consapevoli anche alcuni big sponsor del Festival che stanno chiedendo ragguagli in merito ai vertici di Rai Pubblicità, i quali però negano e hanno già raccolto molte prenotazioni. Già, ma loro saranno gli ultimi a saperlo. Insomma, il Grande Evento Televisivo vacilla pericolosamente. Se ne riparlerà forse, ad aprile. Una botta terribile per le casse Rai e il suo Ad Fabrizio Salini.

ASCOLTI TV, SANGIULIANO E PUCCI ‘LARGO AI MUSEI’

Cosa hanno in comune i direttori Gennaro Sangiuliano (Tg2) e Andrea Pucci (Newsmediaset). Sono gli unici che riservano nei rispettivi tg spazi dedicati alla cultura e ai musei. Sangiuliano settimanalmente fa recensire a un inviato anche piccoli musei di provincia, sconosciuti agli italiani stessi, ma magari custodi di>> piccoli inaspettati tesori che tutti dovremmo andare a vedere, epidemia permettendo. Pucci, da parte sua, dedica ogni martedi una edizione del suo 'Mag' di Studio Aperto delle 19 a istituzioni museali molto particolari come per esempio il Museo Walser a cielo aperto , quello del Mare, il Musei del Vino, dell’Olio tutti più apprezzati dagli stranieri che dai connazionali. A torto. E forse sarebbe pure il caso di distribuire quei servizi nelle scuola vista l'ignoranza che circola nelle aule.

ASCOLTI TV, DOV'E' FINITO IL PROGRAMMA DI NUNZIA DE GIROLAMO?

Doveva essere il nuovo Harem, leggendario format della Rai Tre di Guglielmi condotto da Catherine Spaak ma ancora del programma di Nunzia De Girolamo non c’è traccia. E qualcuno maligna che con la scusa del Covid che ha colpito, purtroppo, la ex parlamentare beneventana sia stato soppresso. Sarà vero? Noi speriamo di no.

ILARIA D’AMICO IN ARRIVO A RAI 2?

Sono anni che si parla di un ritorno in Rai di Ilaria d’Amico, stella di Sky. Tanti gossip e poi non se ne fa nulla. Ma potrebbe cadere su di lei la scelta del direttore di Rai 2 Ludovico di Meo, per il rilancio dello spazio informativo del giovedi cui sta lavorando con impegno. Rai Parlamento si rafforza il direttore Antonio Preziosi ha messo gli occhi su Karen Sarlo, firma di punta della TGR diretta da Alessandro Casarin. E il trasloco sembra imminente.