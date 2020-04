Ascolti tv top spingono in alto Ranucci: nomine Rai, dopo Pasqua i vice

RAI NOMINE DOPO PASQUA, PREVISTI SOLO I VICE. ASCOLTI TV TOP SPINGONO IN ALTO RANUCCI

Gli scommettitori le danno per fatte. Non già le nomine dei direttori, ma dei vice. L’Ad Salini avrebbe deciso i nomi. Carlo Fontana e Alberto Romagnoli,ottimo pedigree giornalistico entambe (zona Dem) rispettivamente alla TGR e a Rai News.Il vulcanico Paolo Corsini raggiungerà invece Ludovico di Meo a Rai Due in quota Meloni. Mentre alla luce dei risultati ‘monstre ‘di Report (avvio con un 9% di share con puntate mozzafiato sul Coronavirus c’è chi vorrebbe Sigfrido Ranucci alla vice direzione di Rai Tre). L’interessato non commenta e tantomeno conferma, ma i bookmakers danno la promozione per molto probabile. Certo, le inchieste di Report hanno colpito la politica trasversalmente, quindi non sarà una passeggiata,considerata la natura iperpoliticizzata dell’azienda RAI . Ma intanto l’ipotesi gira. Mentre la redazione festeggia un primato conferito da Audiweb, secondo cui il programma che fu di Milena Gabanelli è di gran lunga il primo contenitore di informazione del paese.

Chi sarà l’’anti Barbara Palombelli’, anima della nuova striscia di informazione che la neo direttrice Silvia Calandrelli potrebbe collocare alle 20.30 di Rai Tre per sfidare Tg2 Post, Stasera Italia e Otto e Mezzo? A Viale Mazzini continua indefesso il totonomine. Qualcuno azzarda quello delle super tecnologica Barbara Carfagna (TG UNO) più probabile una scelta che peschi ,invece, nell’ambito di una ottima redazione come quella del Tg Tre e spunta il nome di Monica Giandotti. Ma Giuseppina Paterniti, il cui giornale va a gonfie vele, sarà d’accordo?

Giuseppe Brindisi 'batte'... Enrico Mentana

E’ alto, bello, posato ma soprattutto è un giornalista scrupoloso e instancabile. Parliamo dell’anchor man Giuseppe Brindisi che da esattamente 40 giorni conduce il TG 4 ininterrottamente, senza mai fermarsi, sabato e domenica compresi , sempre alla guida della edizione delle 19. Una maratona ‘a distanza’ che fa ricordare quelle leggendarie di Enrico Mentana. E la scelta del direttore Andrea Pucci paga visto che l’Eurispes nel suo ultimo report. lo ha classificato come “un giornale influente e aggressivo che fa opinione”.