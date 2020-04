Ascolti Tv, tra Sciarelli e Coletta è sceso il gelo

Si erano tanto amati. Ma veramente tanto. Per il bravo Stefano Coletta, neo direttore di Rai Uno e fautore del rilancio di Rai Tre, Federica Sciarelli era la vera ‘icona’ di rete. Al punto da averle affidato oltre a ‘Chi l’Ha Visto’ serale e alle cinque puntate quotidiane, anche alcune prime serate di politica nelle quali peraltro la conduttrice romana si era destreggiata benissimo. Ora, tra i due è sceso il gelo .







E sembra che Federica non abbia per nulla gradito la batutta di Coletta- consegnata a Repubblica- in cui annunciava di volerla chiamarea nella rete leader per condurre un programma di cucina’ come una Isoardi qualsiasi….





Si chiama Federica ed è determinata, cocciuta e preparata quanto il padre. Di chi parliamo? Della figlia di Caschetto, l’agente di Giovanni Floris, Lilly Gruber e tanti altri. La figlia si è fatta stimare e ‘rispettare’ da tutti e nessun direttore o manager televisivo che conta si sogna di rifiutare sua telefonata…….





Più tenti di mandarla giù e più lei si tira su. Ieri Barbara D’Urso ha superato i rivali di Rai Uno. Insomma, gli adepti della instancabile conduttrice calabro-napoletana sembrano infischiarsene delle polemiche. E pure i vertici Mediaset (compresa la portaerei pubblicitaria Publitalia) possono contare su un format solido che non può più affidarsi , va detto, ai traini di una stagione ‘normale’ , visto che i programmi della De Filippi sono stati momentaneamente sospesi.

Maria De Filippi: "Perchè ho invitato le Sardine ad Amici e non invito Matteo salvini"



Il catanzarese Alberto Matano è uno dei migliori e piu profilati conduttori Rai. Ma la ‘Vita in diretta’ non sembra essere nelle sue corde, anche se talvolta con i concorrenti di Mediaset se la gioca. . L’anno prossimo dovrebbe tornare a condurre il Tg Uno delle 20. L’unico a non vedere di buon occhio il suo ritorno è Francesco Giorgino, rimasto l’ultima vera star del Tg Uno. Ma la difficile convivenza si potrebbe risolvere affidando al conduttore pugliese l’agognato incarico manageriale sfumato nelle ultime nomine non certo per mancanza di meriti, ma per questioni politiche . Mentre per Matano sono assicurati gli speciali del Tg Uno visto l’ottimo rapporto con il neo direttore Coletta, e anche altri ambiziosi progetti.