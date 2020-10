Ascolti tv, nuovo talk Rai2 a Brachino? Di Bella e Annunziata per il voto Usa

Ludovico di Meo, coriaceo direttore di Rai 2 , lavora alacremente al nuovo programma di informativo di Rai 2 che dovrebbe andare al giovedi. Tra i nomi che circolano per la conduzione spunta anche quello di Claudio Brachino. Già direttore di Videonews, il conduttore viterbese ha portato al successo programmi come Mattino 5 e Verissimo. Berlusconiano di ferro ma con ottimi rapporti sia con Salvini che con il Pd , dopo aver lasciato Mediaset potrebbe adesso approdare a Rai 2.





Il post elezioni Usa sarà affidato ad Antonio Di Bella e Lucia Annunziata. Il programma, salvo imprevisti, dovrebbe andare in prime time giovedi prossimo, forte degli ottimi ascolti ottenuti dalla versione della domenicale dello spazio di ‘In Mezz’Ora’ dedicato agli esteri. E, giustamente, il direttore ella terza rete Franco di Mare ha subito pensato a uno spin off serale.

Assodato lo spostamento di Sanremo da marzo a (forse) aprile/maggio pandemia permettendo ; ora la Rai deve affrontare i malumori degli sponsor che avevano già comperato a peso d’oro gli spazi venduti da Rai Pubblicità per l’evento musicale e sono molto nervosi. Intanto Rosario Fiorello si è già chiamato fuori “senza pubblico non ha senso farlo ” ha dichiarato.

Pazza idea : la fiction prodotta dalla Rai dedicata alla vicenda di Mimmo Lucano ex sindaco di Riace, comune calabrese all’avanguardia nelle politiche dell’accoglienza dei migranti , la cui messa in onda





è stata bloccata a seguito di vicissitudini giudiziarie, , potrebbe andare in onda su Mediaset. Un gruppo di intellettuali calabresi starebbe per scrivere una lettera a Piersilvio Berlusconi, che già ha messo a segno un colpaccio di immagine . Il numero uno del Biscione ha infatti risposto all’appello di Dario Franceschini in tempo reale , offrendo ampio spazio sulle sue reti per i programmi culturali, come auspicato dal ministro. Ora potrebbe essere la volta della Fiction censurata dal Servizio Pubblico. Uno smacco per la Rai.

Salgono le quotazioni di Francesco Vecchi . Il suo Mattino 5 va a gonfie vele e porta a casa importanti introiti pubblicitari. E qualcuno parla già di promozione in prima serata.