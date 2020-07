Cinema, al via la terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival

Al via la terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival, il primo grande evento internazionale di Cinema post Covid-19, che promuove la Sardegna come destinazione turistica con un evento che vanta protocolli di sicurezza virus free e che rilancia il territorio con l’hashtag: #Tornare in Sardegna.

Il Filming Italy Sardegna Festival, kermesse cinematografica che unisce cinema, cultura e turismo come volano di attrazione delle bellezze naturali e dei paesaggi incontaminati dell’isola si svolgerà da domani fino al 26 luglio a Forte Village di Cagliari.

Filming Italy Sardegna Festival, al via la terza edizione

Dopo il road show svolto a Roma per l’introduzione del programma, il Filming Italy Sardegna Festival è stato presentato oggi presso la Sala Anfiteatro della Regione Sardegna da Tiziana Rocca direttore del Festival e dal Governatore della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas, insieme all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa e all’amministratore delegato e direttore Generale del Forte Village Lorenzo Giannuzzi che hanno dato il saluto di benvenuto e lanciato l’hashtag #Tornare in Sardegna.

Se, da un lato la Regione Sardegna sostiene le produzioni cinematografiche come strumento di promozione culturale e rappresentazione delle caratteristiche tipiche dell’Isola, il Filming Italy Festival una delle poche manifestazioni in Italia che ha il proposito di collegare il mondo del Cinema con quello della Televisione, ha tra i suoi obiettivi il rilancio del Made in Italy e la valorizzazione del territorio della Regione Sardegna con le sue meraviglie naturali uniche al mondo. In questo momento, poi, questi propositi diventano un’occasione importante per ridare attraverso il Cinema un po’ di fiducia e serenità ma sopratutto la speranza affinché torni al più presto nelle vite di tutti la normalità.

C’è già, infatti, grande fermento, in un’atmosfera che cerca di lasciarsi andare verso una serenità conquistata, per quello che è il primo grande evento pubblico dopo il lockdown e per i tanti ospiti attesi, a garanzia dei quali, sono stati effettuati test sierologici per garantire il festival in sicurezza.

Già arrivati nell’isola, la diva francese Isabelle Huppert a cui verrà consegnato il Filming Italy Woman Power Award e Matt Dillon, icona di Hollywood quest’anno presidente onorario del festival, oltre a Ilenia Pastorelli, madrina di questa edizione, e l’attrice cubana María Isabel Díaz Lago. Tutti si sono prestati a fare il test molecolare pungi dito a dimostrazione che attraverso l’organizzazione di formule diverse di protocolli di sicurezza, a secondo del tipo di avvenimento, si possono realizzare manifestazioni ed eventi garantiti e sotto controllo.

Sardegna, ospiti al Filming Italy Sardegna Festival

Tanti gli ospiti attesi nei prossimi giorni Claudia Gerini, presidentessa della giuria della sezione dei cortometraggi, Gabriele Muccino per cui è prevista una serata dedicata e Riccardo Milani a cui verrà consegnato il Premio Women in Film - Filming Italy Award e tanti altri nomi.

In programma, sono previste molte anteprime assolute oltre a documentari, docu-film e serie TV e anche un momento musicale con Arisa che si esibirà sulle note della colonna sonora di Lilli e il Vagabondo in occasione del lancio di Disney+, Mal, Bianca Atzei e un omaggio al maestro Ennio Morricone. Ma quest’anno al festival oltre al divertimento ci sarà spazio anche per un faccia a faccia sullo stato attuale del Cinema e dell’Audiovisivo per i problemi legati alla crisi causata dalla pandemia.

In collaborazione con APA, ANICA, Nuovo IMAIE, Direzione Generale MiBACT infatti, saranno presentati due panel alla presenza di diversi produttori e broadcaster internazionali e italiani. Infine, tra le tante novità di quest’anno da segnalare, la multimedialità del Festival, che anche in virtù delle limitazioni per gli assembramenti, metterà a disposizione un’area virtuale in modo da dare a tutti, e in particolare ai 600 studenti che compongono la Academy Cinema, la possibilità di seguire anche da remoto le proiezioni, gli incontri e le presentazioni di film e serie televisive.