Filming Italy Venice Award 2024, ecco i migliori titoli e serie tv della stagione

Filming Italy Venice Award, ecco l'edizione 2024

Con Laura Chiatti madrina di questa edizione premiati tra le diverse categorie: Margherita Buy, Sergio Castellitto, Daniele Luchetti, Riccardo Milani, Giovanni Veronesi, Miriam Leone, Alba Rohrwacher, Neri Marcorè, Barbara Ronchi, Kasia Smutniak, Asia Argento, Vittoria Pucini, Sonia Bergamasco, Matilde Gioli e molti altri talent. Ad Alessandro Nivola il Filming Italy International Award, consegnatogli da un ospite d’eccezione, Ethan Hawke. Riconoscimenti per Riccardo Cocciante, Christopher Lambert, Franco Nero e la costumista premio Oscar Sandy Powell. Tra i premi speciali: Diana Del Bufalo personaggio femminile dell'anno, Roberto Andò Maestro del Cinema e il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni per l'iniziativa “cinema revolution”. Tra i produttori è la stagione di Paolo Del Brocco per il film “Io capitano”, Andrea Scrosati per “C'è ancora domani” e Federica Lucisano per “Tramite amicizia”.

Uno degli appuntamenti più attesi in Laguna, durante l'81 esima Mostra internazionale d'Arte cinematografica - La Biennale di Venezia, è il premio Filming Italy Venice Award un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent - oltre che all’industry e professional - dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con il mensile CIAK.

L'iniziativa, che vede la presenza di tantissimi protagonisti internazionali e italiani premiati durante la kermesse e che punta il proprio sguardo all’empowerment femminile e alla sostenibilità ambientale, si è svolto lo scorso primo settembre presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior, maestosa ed elegante sala che ha vissuto la storia del cinema tricolore e ha visto Laura Chiatti madrina di questa edizione. Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell'industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.

Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico del Premio, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta della serata di premiazione, il Filming Italy Venice Award si è confermato un appuntamento molto importante anche quest’anno. Abbiamo portato a Venezia un parterre di ospiti unico, tra attori, attrici, registi, che rappresentano il meglio del cinema e della fiction italiana. Un particolare ringraziamento alla Biennale, che ha sempre sostenuto il premio e continua a farlo, e al Direttore Artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, per tutto il supporto dimostratoci. In questa nuova edizione, abbiamo premiato moltissime donne, proprio perché il Filming Italy è dedicato a loro, ma oltre all’empowerment femminile, quest’anno il premio ha aderito anche ad un’iniziativa molto importante legata alla sostenibilità ambientale in collaborazione con FareAmbiente. Inoltre, quest’anno abbiamo reso un grande omaggio alla commedia italiana con moltissimi protagonisti del cinema e dell'audiovisivo, continuando a premiare non solo le opere cinematografiche, ma dando ampio spazio anche alla serialità, che negli ultimi tempi si è distinta con prodotti di qualità altissima”.

La giuria di qualità, uno dei fiori all'occhiello del premio, è composta, da diversi esponenti tra le eccellenze della cinematografia italiana: da Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia a Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema fino a Guglielmo Marchetti, Presidente e AD di Notorious Pictures, Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction, Massimiliano Orfei, Presidente di Piper Film, Luigi Lonigro, Presidente nazionale unione editori e distributori cinematografici ANICA, Maria Giuseppina Troccoli, Commissario straordinario di Roma Lazio Film Commission, Mario Lorini, Presidente di ANEC, Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà e di APA – Associazione Produttori Audiovisivi, Giampaolo Letta, AD di Medusa Film, Simone Gialdini, Direttore Generale di ANEC; Federica Lucisano, AD di Lucisano Media Group SpA e produttrice cinematografica, Francesco Gesualdi, Direttore di Marche Film Commission; Flavio Natalia, Direttore di Ciak.

Ma ecco tutti i vincitori delle varie categorie che hanno ricevuto il FILMING ITALY VENICE AWARD: a Christopher Lambert, icona della cinematografia internazionale che a partire dagli anni ’80 ha ricoperto numerosi ruoli di grandissima fama, il Filming Italy Achievement International Award; a Franco Nero il Filming Italy Achievement Award per la sua strabiliante carriera; alla Costumista Premio Oscar Sandy Powell il Filming Italy Venice Best Costume Designer Award; a Isabella Ferrari il premio come Miglior attrice non protagonista in un film drammatico per Confidenza e il Premio Marche Film Commission; a Sonia Bergamasco il premio Donne del Cinema Italiano; ad Alessandro Nivola il Filming Italy International Award, consegnatogli da un ospite d’eccezione, Ethan Hawke; ad Annabel Scholey il Filming Italy European Award; a Cristiana Dell’Anna il Filming Italy Venice International Award; a Elijah Rowen e Jack McEvoy il Best TV Series International Award per Vikings; a Sergio Castellitto il premio come Migliore attore protagonista in un film commedia per Romeo è Giulietta; a Miriam Leone il premio come Miglior attrice protagonista in una serie TV per I Leoni di Sicilia; ad Asia Argento il premio come Miglior attrice non protagonista in una serie TV per La storia di Francesca Archibugi; a Kasia Smutniak il premio per la Miglior regia docufilm per il suo Mur; a Vittoria Puccini il Filming Italy Venice Award in collaborazione con Festina per il suo ruolo nel film Confidenza; a Maurizio Lombardi il Premio Speciale per la serie TV candidata agli Emmy 2024 Ripley di Steven Zaillian; a Vinicio Marchioni il premio come Migliore attore non protagonista in un film commedia per C'è ancora domani; a Sara Drago il Filming Italy Award - Menzione speciale per la serie TV Call my agent 2; a Giacomo Giorgio il premio come Miglior attore protagonista in una serie TV per Per Elisa - Il caso Claps; a Lucrezia Guidone il premio Menzionespeciale del Pubblico per la serie TV Mare fuori 3; a Chiara Iezzi il Filming Italy Creativity Award per Marefuori 3; a Romana Maggiora Vergano il Filming Italy Young Generation per C'è ancora domani; a Selene Caramazza il Filming Italy Award - Menzione speciale international per The bad guy; a Ludovica Francesconi il Filming Italy Venice Award in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia; ad Amos Gitai il Filming Italy Venice International Director Award; a Riccardo Milani il premio per la Miglior regia film commedia per Un mondo a parte; a Daniele Luchetti il premio per la Miglior regia film drammatico per Confidenza; a Giovanni Veronesi il premio per la Miglior sceneggiatura genere commedia per Romeo è Giulietta; ad Anita Caprioli il Filming Italy Award - Menzione speciale per la serie TV Deer Girl di Francesco

Jost; a Domenico Cuomo il Filming Italy Spotlight Award, per la categoria “Young Generation” per Mimì – Il principe delle tenebre di Brando De Sica.

In collaborazione con SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, a Roberto Andò è stato consegnato il Premio Speciale Maestro del Cinema Italiano. È stato, inoltre, consegnato il Filming Italy Achievement Music Award a Riccardo Cocciante, uno dei più prolifici artisti e compositori di successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, che torna in concerto con uno straordinario appuntamento il 29 settembre 2024 all’Arena di Verona. L’artista si esibirà sul palco di una delle cornici storiche più amate dalla musica dal vivo per celebrare il 50° anniversario dell’album “Anima”, disco che ha segnato intere generazioni e la cultura musicale italiana, contenente le indimenticabili “Bella senz’anima” e “Quando finisce un amore”. Cocciante ha così commentato: “Musica e cinema sono da sempre due forme d’arte connesse tra loro. Ricevere un riconoscimento per la mia carriera nello sfondo della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è sicuramente suggestivo ed un grande onore. Essere premiati nell’anno del 50° anniversario dell’album “Anima” rende il tutto più speciale”.

Tra gli altri premi speciali di questa edizione: il Filming Italy Cinema Revolution Award – Seconda edizione è stato assegnato al Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, la Senatrice Lucia Borgonzoni che ha fortemente voluto l'iniziativa Cinema Revolution per supportare il cinema in estate; a Diana Del Bufalo il premio come Personaggio Femminile dell'Anno 2024; il Filming Italy Producer Italian Award per la categoria “Produttori Italiani” è stato assegnato a Federica Lucisano per il film Tramite Amicizia di Alessandro Siani, a Paolo Del Brocco per il film Io capitano di Matteo Garrone e ad Andrea Scrosati per il film C’è ancora domanidi Paola Cortellesi; a Maurizio Matteo Merli il Premio Roma Lazio Film Commission; il Filming Italy International Award per il Miglior docufilm internazionale a Hong Kong Classics Reimagined.

Inoltre, come da programma,si è svolto nel pomeriggio un panel istituzionale in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, panel istituzionale in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, che ha visto coinvolti i maggiori esponenti del settore culturale e cinematografico nazionale, dal titolo: “Il cambiamento del cambiamento...”. Moderato da Flavio Natalia, Direttore di CIAK, al panel hanno preso parte: la Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato MiC; Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer, Fremantle; Federica Lucisano, Amministratore Delegato presso Lucisano Media Group SpA e produttrice cinematografica; Mario Lorini, Presidente ANEC; Chiara Sbarigia, Presidente Cinecittà e APA; Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA; Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato Rai Cinema; Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, la quale ha dichiarato in merito alle potenzialità degli investimenti nell'audiovisivo: “Il nostro Gruppo sta portando avanti molte collaborazioni con primarie case di produzione, come nel caso delle opere che parteciperanno alla Mostra Cinematografica a Venezia e che abbiamo sostenuto finanziariamente per circa 30 milioni di euro. Il cinema rappresenta un potente catalizzatore per numerosi settori produttivi ed è unico nel raccontare l’Italia per immagini. Al suo valore economico si affianca infatti quello della capacità di costruire la percezione dell’Italia nel mondo, della nostra offerta culturale, turistica e industriale, di attrarre visitatori e operatori con ricadute sui territori e sulle economie locali e con un beneficio evidente anche per molte piccole e medie”.