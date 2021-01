Storie italiane, Gilles Rocca si commuove in diretta parlando del Covid

Ha vinto Ballando con le stelle, ma sul suo viso non è ancora tornato il sorriso. Gilles Rocca, uno dei concorrenti più sexy nella storia del programma di Milly Carlucci, confessa a Storie italiane quello che sta vivendo a casa del Covid.

"La mia fidanzata è positiva, non ci vediamo da un po'. Sua madre, che ha 63 anni e non ha problemi di salute, è ricoverata in ospedale. Non in terapia intensiva, per fortuna. Ma respira grazie all'ossigeno", dice l'attore-ballerino. Un racconto che fa calare il gelo in studio. Eleonora Daniele manda un grande abbraccio virtuale, augurando la guarigione, alla fidanzata di Gille e a sua madre.

Anche Gilles, come aveva raccontato pochi giorni fa sempre a Storie italiane, ha lottato contro il virus. "Il Covid mi ha messo in ginocchio": una frase che lascia tutti senza fiato.