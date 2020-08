Un robot domestico capace di ritrovare il tuo cellulare smarrito che squilla

Il team di ricerca AI di Facebook ha sviluppato un robot domestico che può muoversi in un ambiente non mappato e in grado di rispondere a compiti che richiedono il rilevamento sia visivo che uditivo, come "prendi il mio telefono che squilla".

Gli assistenti virtuali come li conosciamo non sono capaci di identificare un suono specifico, usarlo come bersaglio e navigare attraverso lo spazio se non gli viene detto esattamente dove andare.

"Per svolgere un'attività come controllare per vedere se hai chiuso a chiave la porta principale o se stai recuperando un cellulare che squilla in una camera da letto al piano di sopra, gli assistenti IA del futuro devono imparare a pianificare il loro percorso, navigare in modo efficace, guardarsi intorno nel loro ambiente fisico, ascoltare quello che sta succedendo intorno a loro e costruire ricordi dello spazio 3D” Kristen Grauman e Dhruv Batra, ricercatori di Facebook

Per ovviare a questa lacuna i ricercatori hanno sviluppato un modulo di sviluppo open source chiamato "SoundSpaces", la prima piattaforma audiovisiva capaci di analizzare i suoni ambientali progettata per la creazione di modelli di intelligenza artificiale "incorporata" più performante in grado di aiutare i robot a orientarsi in modo più efficiente. L'audio è importante per la navigazione perché aggiunge contesto ai dati visivi che un robot raccoglie con le sue telecamere.

"Per quanto ne sappiamo, questo è il primo tentativo di addestrare agenti di apprendimento per rinforzo profondo che vedono e sentono per mappare ambienti nuovi e localizzare obiettivi che emettono suoni", ricercatori di Facebook AI in una dichiarazione.

SoundSpaces: navigazione audiovisiva in ambienti 3D

Questi assistenti più “intelligenti” per poter eseguire i loro compiti richiederanno nuovi progressi dell'IA incorporata e l’obiettivo è quello di insegnare alle macchine a comprendere e interagire con le complessità del mondo fisico così come fanno le persone.

Invece di utilizzare set di dati statici, come avviene nella maggior parte dei metodi di intelligenza artificiale tradizionali, l'IA incorporata favorisce un approccio che sfrutta l'apprendimento per rinforzo, in cui i robot imparano attraverso le loro interazioni con la realtà.

SoundSpaces consente agli sviluppatori di addestrare sistemi di intelligenza artificiale incorporati virtuali in ambienti 3D in spazi interni, con un'acustica altamente realistica in grado di simulare qualsiasi sorgente sonora, ad esempio in una casa a due piani o in un ufficio.

Poter incorporare il rilevamento audio nella formazione consente ai sistemi di intelligenza artificiale di identificare correttamente i diversi suoni, da dove provengono e quindi di utilizzare ciò che hanno sentito come target di emissione del suono.

Possono in tal modo svolgere un'attività come controllare se hai chiuso a chiave la porta principale o se stai recuperando un telefono cellulare che sta squillando in un’altra camera da letto al piano di sopra.

"SoundSpaces" fornisce una raccolta di file audio che gli sviluppatori di intelligenza artificiale possono utilizzare per addestrare modelli di intelligenza artificiale sensibili al suono in una simulazione. Utilizza un algoritmo all'avanguardia per la modellazione dell'acustica della stanza e un "algoritmo di tracciamento del percorso bidirezionale" per modellare i riflessi del suono nella geometria della stanza.

A differenza dei sistemi di navigazione tradizionali che affrontano la navigazione punto-obiettivo, il robot domestico non richiede un puntatore alla posizione dell'obiettivo. Ciò significa che un assistente domestico robotico può ora agire su "trova il telefono che squilla" anziché "vai al telefono che si trova a 27 metri a sud-ovest della tua posizione attuale".

Un approccio che ha consentito ai ricercatori di ottenere una formazione più rapida e una maggiore precisione nella navigazione rispetto alle controparti a modalità singola.

Fonte: team di ricerca AI di Facebook