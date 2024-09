Boccia-Sangiuliano, la Corte dei Conti apre un'indagine: ipotesi danni erariali

Caso Sangiuliano-Boccia, Corte dei Conti apre indagine: si valutano danni erariali

La Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo d'indagine in merito al caso che vede coinvolti l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Secondo quanto si è appreso gli inquirenti, coordinati dal procuratore Paolo Luigi Rebecchi, dovranno valutare se nella questione sono emersi dei danni erariali. Quasi certamente le deleghe a svolgere accertamenti saranno dati alla Guardia di finanza. Sangiuliano ha sempre assicurato che dal ministero non è mai "arrivato un euro" per coprire le spese ora al vaglio della magistratura contabile.