Chi è Francesco Emilio Borrelli, il deputato AVS che ha denunciato la sosta selvaggia della figlia del musicista James Senese

Il deputato Francesco Emilio Borrelli è diventato famoso nelle ultime ore per aver denunciato a Napoli un caso di sosta selvaggia che ha coinvolto Anna Senese, figlia del noto musicista James Senese, davanti allo Space Cinema di Fuorigrotta. E' nata una lite tra la donna e Borrelli, poi le scuse del musicista. Ma chi è il parlamentare?

Francesco Emilio Borrelli è nato a Napoli il 14 agosto 1973, giornalista, militante storico della Federazione dei Verdi, dal 13 ottobre 2022 deputato alla Camera per Alleanza Verdi e Sinistra. Sotto scorta per le sue denunce contro le mafie.

Borrelli ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Antonio Genovesi di Napoli. Dopo gli studi, ha intrapreso l’attività di giornalista, fino a diventarne pubblicista nell'ottobre 1998 e professionista nel gennaio 2006, lavorando per diversi quotidiani nazionali, tra cui Il Riformista (di cui è stato anche responsabile marketing), e locali e ha collaborato con diverse emittenti televisive.

E' stato dal 1999 al 2000 consigliere del presidente della Commissione Agricoltura della Camera Alfonso Pecoraro Scanio, mentre dal 2000 al 2001 è stato consigliere particolare di Pecoraro Scanio durante il suo periodo da Ministro delle politiche agricole e forestali e membro del nucleo di valutazione del Ministero dell’Agricoltura.

Dal 2007 al 2008 è stato membro del Covis (Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali), della Commissione interna della comunicazione e della commissione di valutazione delle candidature UNESCO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il deputato di AVS è stato anche assessore all’agricoltura, ai parchi, alle aree protette e alla protezione civile della provincia di Napoli dal 2004 al 2009, nella giunta provinciale di centro-sinistra presieduta da Riccardo Di Palma, mentre dal 2012 al 2015 è stato assessore al commercio e all’ambiente nella giunta di centro-sinistra del comune di San Giorgio a Cremano.

Alle elezioni regionali in Campania del 2015 è stato eletto, per la prima volta, consigliere regionale della Campania per la provincia di Napoli con 2.233 preferenze.

Nel 2020 è stato rieletto consigliere regionale con 15.799 preferenze.

Il 10 luglio 2021 aderisce allo scioglimento della Federazione dei Verdi e la sua confluenza in Europa Verde, dove diventa membro della direzione nazionale del partito.

Alle elezioni politiche del 2022 è stato ricandidato alla Camera nel collegio plurinominale Campania 1 - 02 per la lista elettorale Alleanza Verdi e Sinistra (che univa Europa Verde e Sinistra Italiana) ed eletto deputato.

Alle elezioni europee del 2024 è stato candidato in terza posizione nella lista di AVS per la circoscrizione meridionale raccogliendo quasi 50.000 preferenze arrivando dietro Domenico Lucano.



