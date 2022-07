Borsa, Draghi riaccende piazza Affari: spread giù sotto quota 200 punti

Le parole di Mario Draghi al Senato accendono Piazza Affari e fanno scendere lo Spred

Il discorso al Senato del premier Mario Draghi riaccende Piazza Affari: dopo le prime parole del presidente del consiglio l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,65% a 21.841 punti.

Draghi ha sottolineato come sia "essenziale proseguire in questo confronto e definire in una prospettiva condivisa gli interventi prossima legge bilancio". A trarne beneficio sono sopratttutto i titoli bancari: Unicredit (+2,78%), Banco Bpm (+1,99%), Intesa (+1,32%) e Bper (+1,18%), risalgono all'improvviso.

Ma non solo. Cala sotto quota 194 punti anche il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi nel corso dell'intervento di Mario Draghi. Lo spread si porta a 193,9 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 14,1 punti base al 3,173%. Nel resto d'Europa il calo dei rendimenti è di circa 6 punti base in media.