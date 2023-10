"La mia storia è iniziata in modo abbastanza comune. Dopo il liceo ho iniziato a sperimentare il mondo dell'imprenditoria", esordisce Matteo Bianco. Che racconta la sua storia imprenditoriale, fatta di sacrifici, sogni e difficoltà (superate brillantemente). "Ho fondato un brand di abbigliamento, ma ho presto affrontato gravi difficoltà finanziarie. Questa fase difficile ha portato a una svolta nella mia carriera", racconta Bianco. Che ha lanciato il progetto "Boutique Online chiavi in mano", un vero e proprio gioiello nel mondo dell'Ecommerce.

Quali sfide hai affrontato quando hai iniziato con il tuo primo brand di abbigliamento?

"La mia sfida principale era l'investimento iniziale eccessivo. Ho messo troppi soldi nel mio primo brand, e questo ha messo a dura prova le mie finanze. Inoltre, dovevo gestire un magazzino fisico, il che comportava costi aggiuntivi e una maggiore complessità logistica. Le spese pubblicitarie erano anch'esse molto costose, e ottenere anche un singolo acquisto si rivelava insostenibile e poco redditizio".

Poi hai scoperto il dropshipping. Come hai applicato questa nuova strategia al tuo business?

"Dopo aver superato le difficoltà finanziarie del mio primo progetto, ho scoperto il dropshipping, un modello che mi ha permesso di vendere prodotti online senza la necessità di gestire un magazzino fisico o affrontare costi iniziali significativi. Grazie all'esperienza e alle competenze acquisite nel mio primo progetto, ho applicato con successo questa nuova strategia al mio business. Questo mi ha aperto nuove opportunità e mi ha portato alla creazione di un'azienda di consulenza specializzata nell'e-commerce.

La tua storia passa da un brand di abbigliamento a una consulenza nell'e-commerce. E cos'è il tuo programma "Boutique Online chiavi in mano", come funziona?

"Boutique Online Chiavi in Mano" è il mio orgoglio e passione. Questo programma offre ai clienti un'opportunità senza precedenti. Garantisco il recupero dell'investimento iniziale attraverso un contratto, offrendo una sicurezza rara nel settore. Inoltre, i clienti possono godere di un reddito passivo con il 50% dei profitti destinati a loro, senza dover alzare un dito. Ho un team altamente specializzato che lavora costantemente, 24/7, per gestire e scalare il negozio dei clienti al 100%, permettendo loro di godere di un'attività completamente passiva".

Davvero nel tuo programma c'è la garanzia di risultato?

"Assolutamente. La garanzia di risultato è un elemento chiave del mio programma. Se un cliente non raggiunge il profitto entro 90 giorni, io e il mio team lavoreremo gratuitamente a tempo indeterminato fino a quando non saranno raggiunti i risultati desiderati. Questa garanzia dimostra la mia fiducia nella mia capacità di far crescere i negozi online dei miei clienti.

Hai parlato dell'importanza dell'innovazione. Come mantieni la tua attività all'avanguardia nel settore dell'e-commerce?

"L'innovazione è fondamentale. Sono costantemente all'erta per le ultime tendenze e tecnologie digitali. Inoltre, ho sviluppato un software di ricerca prodotto che automatizzerà il processo di ricerca e analisi dei prodotti vincenti a livello mondiale, rendendo il mio modello di business ancora più efficiente".

Parliamo del tuo futuro.

"Il mio futuro è ancorato alla mia visione di espansione e all'offerta di servizi sempre migliori ai miei clienti. Sto lavorando su progetti innovativi per continuare a ridefinire il modo in cui le persone fanno e-commerce. Il mio obiettivo è di continuare a ispirare imprenditori e visionari nel settore".