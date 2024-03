Chiara Ferragni: difesa deposita a pm Milano atti chiesti da GdF

La difesa di Chiara Ferragni ha depositato alla Procura di Milano alcuni documenti che erano stati chiesti dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta in cui l’influencer e imprenditrice digitale è indagata in concorso con altri con l’ipotesi di truffa aggravata per le campagne pubblicitarie legate a iniziative benefiche come quelle del pandoro Balocco, le uova di Pasqua Dolci Preziosi e la bambola Trudi.

Chiara Ferragni: azioni legali dopo l’ultimo numero dell’Espresso

Nel frattempo, i legali di Ferragni sono al lavoro per valutare eventuali azioni legali dopo la pubblicazione dell’ultimo numero dell’Espresso, nonostante una loro diffida, che ritrae in copertina la 36enne con le sembianze di Joker. “Sono appena arrivata a New York per lavoro per qualche giorno. Volevo ringraziare tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella 'bellissima' cover che è stata fatta”, ha detto in mattinata in una storia Instagram Ferragni ironizzando su “bellissima”.