Daikin in prima linea nella formazione tecnica e professionale dei giovani

Ministro alla pubblica Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto visita all’Istituto Professionale Industria e Artigianato Cesare Pesenti di Bergamo e nell’occasione ha ribadito l’importanza di rafforzare i legami tra il mondo della scuola e quello

delle imprese per garantire ai professionisti del futuro una formazione adeguata alle esigenze del mercato

del lavoro.

Il progetto Daikin Academy si inserisce perfettamente nella logica espressa dal Ministro, avendo come

obiettivo primario quello di preparare sia a livello teorico sia pratico i giovani che stanno studiando per

intraprendere un domani la carriera nel settore della climatizzazione. Il Ministro Valditara ha, inoltre,

valorizzato l’istruzione tecnico-professionale come percorso di pari dignità rispetto ad altri indirizzi

scolastici.

“La scuola deve mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro incrementando l’alternanza

scuola-lavoro. – ha dichiarato il Ministro - Le imprese hanno compreso l’importanza di finanziare la scuola

e noi come istituzione dobbiamo incentivare lo scambio tra pubblico e privato”.

“Siamo una scuola di eccellenza del territorio – ha specificato la Dirigente scolastica dell’Istituto Pesenti,

Veronica Migani - Quasi l’80% dei nostri ragazzi trova un’occupazione entro tre mesi dalla fine del

percorso scolastico. Collaboriamo direttamente con numerose aziende, come ad esempio Daikin,

riuscendo così a garantire una formazione continua e aggiornata in modo che i nostri studenti siano

tecnicamente preparati anche sulle ultime novità di mercato”.

Antonio Marmorato, responsabile della sezione formazione tecnica e della Daikin Academy, ha accolto

l’invito a presenziare alla visita del Ministro all’Istituto Pesenti considerata la partnership consolidata tra la

multinazionale giapponese leader nel mondo HVAC (acronimo inglese per “riscaldamento, ventilazione e

aria condizionata”) e la scuola bergamasca: “Collaboriamo con l’istituto Pesenti da diversi anni allo scopo di

facilitare l'accesso degli studenti a esperienze lavorative significative e stimolanti, offrendo in questo modo

una prospettiva professionale concreta nel settore della climatizzazione e del riscaldamento - ha

dichiarato Marmorato - La nostra azienda mette a disposizione ogni anno dei giovani che si affacciano al

mondo professionale circa 30 corsi di formazione differenti, incontri tecnici, seminari di aggiornamento nei

vari settori di interesse comune e attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o

smantellamento di apparecchiature. Vengono così sviluppate competenze di valore che proiettano più

facilmente gli studenti verso il mondo del lavoro”.

Lo scorso maggio, infatti, alcuni studenti dell’Istituto Professionale Pesenti hanno partecipato alla

settimana di formazione organizzata da Daikin Academy a Genova presso il Dipartimento Tecnico e di

Formazione aziendale. Si tratta di un evento che oltre a quello bergamasco ha coinvolto altri cinque Istituti

tecnici e professionali italiani a chiusura di un ciclo di corsi intensivi che nell’ultimo anno hanno formato e

Servizio realizzato da Nick Zonna