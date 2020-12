Coronavirus, Capodanno 2021 a Napoli senza fuochi pirotecnici

Napoli, 30 dic. (askanews) - Scene come queste probabilmente non si vedranno quest'anno nella notte di San Silvestro a Napoli, città tradizionalmente legata ai festeggiamenti di Capodanno con botti e fuochi pirotecnici.Complici le restrizioni per la difficile situazione sanitaria, legata alla pandemia di Covid-19, è facile presumere che il benvenuto al 2021 sarà un po' sottotono, anche per rispetto alle tante vittime causate dal coronavirus Sars-Cov2. Eppure, c'è chi è pronto a giurare che, in un modo o nell'altro, il modo per dare il giusto addio al nefasto 2020 si troverà.