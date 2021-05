Esplosivo nell'asta della bandiera, muoiono 5 soldati israeliani. VIDEO CHOC

Non c'è pace in Medio Oriente, dove il conflitto tra israeliani e palestinesi si fa sempre più intenso. Dopo giorni di fuoco e di tensioni, l'esercito israeliano (Idf) ha bombardato la torre al-Jala, che a Gaza ospitava una serie di testate giornalistiche tra cui Associated Press e al-Jazeera. Ma un altro video sta facendo il giro del web: a diffonderlo è la stessa Al Jazeera e mostra cinque soldati israeliani che muoiono a causa dell'esplosivo telecomandato nascosto nell'asta di una bandiera. Affaritaliani.it propone il video qui sotto, avvertendo che si tratta di immagini forti.