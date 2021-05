Israele bombarda il palazzo della stampa internazionale e delle televisioni

Due razzi per poi l'attacco con gli aerei: Israele ha colpito il palazzo di Gaza che ospita la stampa internazionale e le televisioni. L'esercito aveva avvertito che il palazzo sarebbe stato bombardato entro un'ora per consentire l'evacuazione. L'attacco e' arrivato mezz'ora dopo, quando le persone ne erano uscite.

Il papà dei bambini palestinesi uccisi: "Disarmati e vestiti a festa"

"Loro (i bambini) erano al sicuro nelle loro case, non imbracciavano armi, non lanciavano razzi", ha raccontato Mohammad Al Hadidi; "sono morti con addosso gli abiti di Eid al-Fitr", ha aggiunto, riferendosi all'usanza di indossare bei vestiti per la festa musulmana. Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha definito "un atroce massacro" quello avvenuto nel campo di Al-Shati e ha promesso vendetta. Gli aerei da guerra israeliani hanno colpito diversi obiettivi a Gaza nella notte, mentre i militanti palestinesi hanno lanciato circa 200 razzi contro il sud di Israele (circa 30 dei quali hanno fallito l'obiettivo, ricadendo sul suolo all'interno di Gaza). La pioggia di razzi e' continuata per tutta la mattinata e ha anche ucciso un uomo israeliano, raggiunto dalle schegge causate dall'esplosione di un razzo caduto in un sobborgo di Tel Aviv (la "vendetta di Hamas", si e' affrettata a far sapere il Movimento di resistenza islamico). L'esercito israeliano ha riferito di almeno cinque attacchi su tutta la Striscia di Gaza nella notte: tra gli obiettivi, secondo la nota dell'esercito, c'era uno dei quartieri generali di Taoufik Abou Naim, il comandante delle forze di sicurezza di Hamas, oltre a diversi "siti di lancio di razzi" nel nord e nel sud dell'enclave e dei "servizi segreti militari".

Israele, l'Egitto apre le frontiere per evacuare i feriti da Gaza

Intanto l'Egitto ha aperto la frontiera terrestre con Gaza per evacuare i feriti. Sono dieci le ambulanze impegnate con il trasporto attraverso il passo di Rafah. Il Cairo "ha aperto in via eccezionale il passaggio per consentire l'ingresso di dieci ambulanze egiziane nella Striscia di Gaza per trasportare i palestinesi feriti e curarli in Egitto". Il terminal di Rafah e' l'unica porta d'accesso alla Striscia di Gaza a non essere controllata da Israele che impone un blocco all'enclave palestinese da oltre un decennio.