I 35 anni di Super Mario Bros, icona dei videogiochi

Milano, 4 set. (askanews) - Baffi, cappello, salopette blu: Super Mario Bros, il videogioco col personaggio più inconfondibile di tutti, compie 35 anni. Nintendo, che nel 1985 ideò e sviluppò il gioco che rese famoso l'idraulico Mario in tutto il mondo, ha deciso di festeggiare il compleanno con una serie di eventi, prodotti e nuovi giochi a lui dedicati. Eccone alcuni:Prima di tutto una immancabile operazione nostalgia con l'uscita di un Game & Watch da colezione esclusivo e limitato dedicato al gioco, un omaggio alle piccole console elettroniche portatili Nintendo che spopolavano negli anni Ottanta.Per Nintendo Switch arriva invece Super Mario 3D All-Stars, raccolta le versioni ottimizzate di tre capisaldi della serie moderna in 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.Con "Mario Kart live: home circuit" invece i giocatori possono usare una console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite per gareggiare usando un kart telecomandato nel mondo reale.E poi un titolo online da giocare tutti insieme. "Super Mario Bros 35" in cui 35 giocatori si possono sfidare in contemporanea: l'obiettivo è battere tutti gli altri Mario.