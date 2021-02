'Ndrangheta, dominavano settore agricolo: 17 arresti contro clan

Milano, 16 feb. (askanews) - La Polizia di Stato di Cosenza ha arrestato 17 persone considerate interni o vicini al potente clan di 'ndrangheta dei Forastefano. Le accuse sono associazione per delinquere di stampo mafioso, riciclaggio di denaro, estorsione e intestazione fittizia di beni. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.Il clan di Cassano all'Ionio ha messo in atto una costante infiltrazione nel settore agroalimentare e poi in quello dei trasporti della zona della Sibaritide, ha spiegato il prefetto Francesco Messina."Hanno preso il dominio del territorio con attività estorsive militari e sono riusciti a infiltrare tutte le attività che avevano a che fare con l'agricoltura; c'è in più una componente di attività di truffa nei confronti dell'Inps e di agenzie interinali perché erano in grado di costruire rapporti di lavoro fittizi con braccianti".L'operazione "ha pulito il territorio da questa pericolosissima organizzazione mafiosa", ha aggiunto.Gli agenti hanno eseguito anche diversi sequestri di società e imprese per un valore di oltre 10 milioni di euro.