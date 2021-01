Quattro dispersi sulla Majella, le ricerche del soccorso alpino

Roma, 25 gen. (askanews) - Quattro persone di Avezzano risultano disperse in zona Valle Majelama, sul massiccio del Velino. Sono partite con gli sci delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Avezzano, L'Aquila e Sulmona ed è stata allertata anche la Guardia di Finanza, per tentare di localizzare i dispersi: si tratta di tre uomini e una donna, che non rispondono ai cellulari.Impiegato anche un elicottero dell'Aeronautica militare, dotato di particolari sistemi di rilevamento, ma per ora la ricerca ha dato esito negativo. E' previsto un peggioramento delle condizioni meteo, che rende l'operazione più complessa.