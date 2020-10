Guardare la pandemia: un reportage sul Covid di Alessio Romenzi

Milano, 5 ott. (askanews) - La pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo è un evento così grande e nuovo che ancora non siamo riusciti a decifrarlo. Un passo per provare ad avanzare su questa strada può essere avvicinarsi alle fotografie che Alessio Romenzi, fotoreporter di guerra, ha realizzato per Medici Senza Frontiere in ospedali, carceri, Rsa d'Italia nel 2020. Immagini, in mostra a Ferrara nel Padiglione di arte contemporanea, che parlano comunque di noi e che sono state presentate durante il festival di Internazionale.