Buondì e Girella diventano Bauli: Motta sarà il brand premium

Bauli includerà le merendime Motta più famose: Buondì e Girella

Anche i dolciumi sono sottoposti alle regole dell’economia. O meglio, a quelle che seguono i dirigenti delle aziende che li producono. Come il gruppo Bauli, per esempio, che ha presentato il suo nuovo piano strategico che prevede l’ottimizzazione della propria offerta e l’inclusione di due dei prodotti di punta del gruppo Motta: Buondì e Girella. Le due merendine diventeranno Buali dai primi giorni di settembre. Allo stesso tempo, è stato chiarito che Motta subirà un vero e proprio riposizionamento diventando il brand premium, come riporta il Corriere della Sera.

Tutto ciò è stato deciso dall’amministratore delegato di Bauli (e il suo team), Fabio Di Giammarco, arrivato poco più di un anno fa nell’azienda. Questa decisione è stata presa in previsione di una stima di investimento di circa 82 milioni di euro nel biennio 2024/2025. In un comunicato, si legge come il gruppo abbia deciso di riposizionare “i suoi storici marchi seguendo una strategia orientata alla creazione di valore”.

L’azienda vuole raggiungere un miliardo di fatturato entro il 2030 «attraverso una chiara strategia basata su tre direttrici: la diversificazione e l'innovazione delle categorie di prodotto, dei canali di vendita e il rafforzamento della presenza nei mercati esteri chiave”. Come Stati Uniti, India e Sud Est Asiatico, ma anche America Latina e Medio Oriente.

L’ad Di Giammarco ha continuato a spiegare: “Crediamo che attraverso la differenziazione e la creazione di valore per il consumatore ci sia ancora spazio per crescere sia in Italia che all'estero. Forti della nostra expertise centenaria nel mondo della bakery, guardiamo con entusiasmo agli obiettivi futuri, facendo dell'innovazione a 360 gradi la nostra principale leva strategica per raggiungere nuovi target di consumatori, in diverse occasioni di consumo e di acquisto”.