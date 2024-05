Bauli, inaugurata a Milano la pasticceria "Minuto Bauli"

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Bauli: apre a Milano "Minuto Bauli", la pasticceria da gustare un pandoro in miniatura farcito al momento

Milano accoglie una novità golosa nel panorama delle sue offerte gastronomiche. Bauli, celebre marchio italiano, ha aperto il suo primo "Minuto Bauli" in piazza Beltrade 2, a due passi dal Duomo. Questo innovativo format combina pasticceria e caffetteria, offrendo ai clienti un’esperienza unica con il "Minuto," una versione in miniatura del classico pandoro, realizzata e farcita al momento.

All'interno del nuovo negozio, i clienti possono assistere in diretta alla lievitazione e cottura dei Minuti, grazie ai forni a vista. Ogni Minuto, frutto di una lavorazione artigianale di due giorni con pochi e selezionati ingredienti, viene sfornato davanti al cliente e servito caldo. È possibile personalizzare ogni dolce con varie tipologie di crema e granella, rendendo ogni assaggio un’esperienza unica.

La pasticceria offre la possibilità di gustare i Minuti direttamente in loco, grazie alla presenza di tavoli e sedie, oppure di portarli via. Questo nuovo punto vendita si distingue non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per l’attenzione all’esperienza del cliente, che può osservare l’intero processo di preparazione.