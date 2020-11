Gallera (Regione Lombardia): "Malpensa è il nostro ponte con il mondo"

Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, ha commentato ai microfoni di Affaritaliani.it l’importanza della giornata e la situazione Covid in Lombardia: “Malpensa è il nostro hub, il ponte con il mondo. Abbiamo sempre difeso la sua presenza, le sue potenzialità e la sua capacità di essere al servizio del sistema produttivo e recettivo della Lombardia e del nord Italia. Quest’iniziativa è il tentativo di fare in modo che mantenga anche in momenti così difficili una capacità di trasportare business, persone e di riattivare le relazioni commerciali. La situazione sta migliorando fortemente grazie alle misure tempestive che abbiamo adottato anche prima del Governo, e poi insieme al Governo, e al senso di responsabilità dei lombardi. Dobbiamo continuare, auspichiamo di entrare in zona arancione venerdì. È una leggera apertura, ma questa azione di riduzione della diffusione del virus, e della pressione sugli ospedali, abbiamo tutti gli elementi per ritenere che continuerà nelle prossime settimane, quindi pian piano di ripartire in modo che il Natale possa essere anche un momento di maggiore coinvolgimento social ed economico. Chiaro che tutto andrà fatto con grande senso di responsabilità. Penso che un pochino l’estate, le spiagge affollate e il settembre con le “movide” abbia insegnato a tutti che queste cose oggi non si possono fare. Finché ci sarà il coronavirus dobbiamo adottare comportamenti diversi e molto più prudenti.”

