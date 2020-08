Gran Premio d’Italia 2020, Angelo Sticchi Damiani (ACI): “Gara sicura e a porte chiuse con molte novità”

Gran Premio d’Italia 2020, l’intervista di Affaritaliani.it a Angelo Sticchi Damiani, Presidente Automobile Club Italia.

“La gara sarà a porte chiuse, senza pubblico. In compenso, abbiamo deciso di dedicare questo GP a una rappresentanza: gli eroi d’Italia che hanno sacrificato se stessi durante la pandemia. Ci saranno loro nella tribuna centrale. 450 milioni di telespettatori avranno la possibilità di rendere loro omaggio”, ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, Presidente Automobile Club Italia. “Il sostegno economico è arrivato da ACI e da Regione Lombardia, la quale ha mantenuto l’impegno dato. Il futuro del settore automobilistico sportivo è legato a una rapida, speriamo, fine di quest’incubo. Siamo speranzosi che l’anno prossimo torni tutto alla normalità. Quest’anno sono mancati alcuni Gran Premi importanti per motivi oggettivi, pochi in Europa, ma con assenze importanti tra Francia e Olanda e alcuni recuperi in Spagna. Sono mancate completamente l’America e l’Australia”.