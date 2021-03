Nordio (Volkswagen): "Importante la ricarica veloce in cittá"

Massimo Nordio, Amministratore Delegato di Volkswagen Group Italia, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it:

"Questa giornata è importante perché da la possibilità di effettuare la ricarica veloce in città - ha dichiarato Nordio -. Questo è un elemento che sicuramente renderà la mobilità elettrica accessibile a tantissime altre famiglie e tantissimi altri utenti che magari non hanno la possibilità di effettuare la ricarica a casa. La presenza qui è sia una possibilità per noi di fare conoscere e apprezzare i nostri modelli elettrici, perché sarà possibile anche provare su strada, sia importante per lo spirito di fare squadra che io ritengo fondamentale. E' importante che tutti gli stakeholder relativi all'ecosistema della mobilità elettrica lavorino insieme per far sì che, più rapidamente e più fluidamente possibile, la mobilità elettrica divenga un fenomeno di massa e non più di nicchia. Credo che l'elemento fondamentale sia quello di far capire, quindi attraverso la comunicazione, che la mobilità elettrica è sempre più identica e analoga a quella tradizionale. Quindi non comporta alcuna scelta diversa, alcuna rinuncia e alcun sacrificio, smantellando diverse fake news che purtroppo circolano sul mondo dell'elettrico e ristabilendo invece quella che è la verità".