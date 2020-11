Nughedu (Punti Raf): “Modalità da replicare per far ripartire il settore”

Alberto Nughedu, Amministratore Delegato dei poliambulatori Resnati e Punti Raf del Gruppo San Donato ha affermato ad Affaritaliani.it: “Il Gruppo San Donato ha progettato lungamente questa attività, è un’operazione molto complessa con un respiro nazionale e internazionale, il primo volo intercontinentale Covid free. Abbiamo messo a disposizione le nostre esperienze sanitarie con gli ultimi test antigenici rapidi che hanno una specificità e una sensibilità molto elevata affinché salgano sull’aereo tutte persone testate e che siano risultate negative, il volo è quindi totalmente sicuro. Sarà una modalità che vogliamo replicare per far ripartire un settore così importante come quello del turismo e dei viaggi per affari. I numeri sono estremamente importanti: 270 persone testate in poche ore. Speriamo che sia un piccolo granello per la ripartenza.”

