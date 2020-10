Parzani (Allianz): “Ripartiamo dalla manifattura e lavoriamo sul turismo”

Claudia Parzani, Presidente Allianz, ha parlato ai microfoni di Affaritaliani.it: “La ripartenza è fatta di tutti noi, fatta di una ripartenza a catena, che non tralasci nessuno e consenta a tutti di integrarsi nelle filiere, dove trovano lo spazio e dove avevano già lo spazio. I settori sono stati tutti colpiti, e non credo che sia il caso di tralasciarne nessuno, però bisogna ripartire dalla manifattura, che resta una grande eccellenza, così come è il tempo, e l’abbiamo imparato quest’anno, di lavorare e prepararci nel turismo”

