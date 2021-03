Raggi (Sindaca di Roma): "Roma pioniera, sempre piú smart e sostenibile"

Enel X store Roma, le dichiarazioni di Virginia Raggi, Sindaco di Roma "Oggi per la prima volta inauguriamo questo Enel Store, Enel X mette quattro colonnine di ricarica superveloci. Roma è pioniera da questo punto di vista. Stiamo diventando una città sempre più smart, sempre più sostenibile e che guarda all'elettrico. Oltre a queste ricariche superveloci stiamo infrastrutturando la città con tantissime colonnine standard, proprio per consentire piano piano di modificare il nostro parco auto e diventare sempre più elettriche. Accanto a queste è sempre in incremento la mobilità in sharing e quindi sia auto, sia biciclette, sia monopattini, abbiamo già visto che solo nell'anno 2020 abbiamo avuto oltre 2 milioni di corse con i mezzi sharing. Quindi questo vuol dire che il futuro è già qui".